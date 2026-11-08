Tarafsız, cesur, güvenilir

Ömer KADİROĞLU

Diyalog TV, yeni adıyla tv2020’nin 13’üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayan vatandaşlar, tarafsız, cesur ve güvenilir haberciliğin önemine dikkat çekti ve yayıncılık alanında nice başarılı yıllar diledi.

Diyalog TV’nin 13 yıllık yayın serüvenini değerlendiren izleyiciler, özellikle Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’ın “Gündem Özel” programına övgülerde bulundu.



Toplumsal sorunların cesurca gündeme taşınması, farklı görüşlere yer verilmesi ve halkın sesinin duyurulmasına yönelik yayın anlayışının kanalı farklı kıldığını belirten vatandaşlar, doğru ve objektif haberciliğin sürdürülmesi temennisinde bulundu.

İzleyiciler, mesajlarında “Tarafsız, güvenilir ve cesur yayıncılığın adresi Diyalog TV, nice yıllara” ifadelerini kullanarak kanalın 13’üncü yaşını kutladı.

Ne dediler…?



Suat Ötüken

“Yerel kanallardan en fazla takip ettiğim kanal TV 2020’dir. Reşat Akar’ın programını hiç kaçırmadan takip ediyorum. Reşat Akar’ın programına beni bağlayan Reşat Akar’ın doğruları bizlere aktarmasıdır. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar başarılı yayınlarının uzun süre devam etmesini temenni ediyorum.”

Sevgen Kali

“Yerel kanallardan en fazla izlediğim kanal Diyalog TV’dir. Reşat Akar’ın programını çok beğeniyorum. Reşat Akar toplumu bilgilendiriyor ve sorunları aktarıyor o nedenle severek takip ediyoruz. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar başarılı yayınlarının devamını dilerim.”

Mehmet Turan

“Yerel kanallardan en fazla takip ettiğim kanal TV 2020’dir. En fazla Reşat Akar’ı izliyorum. Reşat Akar bizlere doğruları aktarıyor ve tarafsız yayınlar yapıyor o nedenle severek izliyorum. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlarım nice başarılı yayınlar dilerim.”

Erdoğan Serdenak

“Diyalog TV dışında başka kanal izlemiyorum. Diyalog TV gerçek, tarafsız ve doğru haberleri bizlere aktardığı için severek takip ediyoruz. Reşat Akar’ı hiç kaçırmıyoruz. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar izlediği çizgide yayınlarını başarılı bir şekilde sürdürmelerini temenni ediyorum.”

Emine İnce

“Reşat Akar abimi çok seviyorum ve programlarını ailecek izliyoruz. Reşat abimin söylediklerinin tamamı doğru olduğu için severek isliyorum. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlarım hayırlı yaşlar diliyorum. Nice yaşlara Diyalog TV’yi seviyoruz.”

Gülsün İnce

“Yerel kanallardan en fazla Reşat Akar’ı izliyorum. Her şeyi bizlere doğru ve tarafsız bir şekilde aktardığı için severek izliyorum. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar başarılı yayınlarının devamını diliyorum.”