Tarihe ışık tutacak

Doğuş Özokutan ÇİFTÇİOĞLU

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (KISBÜ) ile Kıbrıs-Balkanlar- Avrasya Türk Edebiyatları Vakfı (KIBATEK) iş birliğinde yürütülen Kıbrıs Türk Edebiyatı Araştırma ve Tanıtma Projesi çerçevesinde hazırlanan Kıbrıs Türk Edebiyatı Tarihi (1571 – 2017) adlı eser dün düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Oval Stüdyo’da düzenlenen tanıtım etkinliğine Başbakan Ersin Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nı temsilen Radyo Güven Müdürü Albay Ahmet Bozdoğan, Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ve çok sayıda davetli katıldı.

Kıbrıs Türk edebiyatının, 1571-2017 dönemini içeren yaklaşık 4 bin sayfadan oluşan ve beş cilt olarak basılan eser, ansiklopedi niteliğinde olup 89 akademisyen ve araştırmacının katkılarıyla hazırlandı.

Şiir roman, öykü, tiyatro, anlatı, anı gezi ve deneme türleri esas alınarak hazırlanan eserde 500’ü aşkın Kıbrıslı Türk yazar ve şairin kitapları değerlendirildi.

Etkinlikte Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, KIBATEK Vakfı Başkanı İsmail Bozkurt, projenin öncülerinden Oğuz Karakartal, KISBÜ Rektörü Mustafa Tümer birer konuşma yaptı.

Vefa belgeleri takdim edildi

Konuşmaların ardından çalışmaya katkı koyanlara vefa belgeleri takdim edildi. Kitapta yer alan edebiyatçıları temsilen Mehmet Kansu’ya, araştırmalara katkı koyanları temsilen Gülgün Serdar’a, Ali Nesim adına oğlu Tayfun Nesim’e ve Harid Fedai adına kızı İley Taşkın’a vefa belgesi verildi.