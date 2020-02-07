17 Şubat’a ertelendi

Suna ERDEN

Girne’de 2017-2019 yılları arasında Dobrabet ve Kalebet isimli iki site üzerinden yasa dışı sanal bet oynatıp, 48 milyon liralık gelir elde ettiği öne sürülen iş adamı Bulut Akacan ile bahis sitesi çalışanı 11 sanık dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Sanal bet davasının ön duruşmalarının başlaması beklenirken, iddia makamı erteleme talep etti. İddia makamının davanın ileri bir tarihe ertelenmesini talep etmesine savunma da itiraz etmedi.

Böylelikle dava duruşmaların başlaması üzerine 17 Şubat tarihine ertelendi.

Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Meltem Dündar, yeni bir takvimlendirme yaparak duruşmaların 17 Şubat’ta başlamasına emir verdi.

Davada tutuklu yargılanan Akacan cezaevine götürülürken, diğer sanıklar Okan Erdoğan, Nilay Şahin, Nuh Can Erdal, Burak Çetin, İrfan Önen, Edip Hüseyin Âdemoğulları, Elif Çakır, Baran Arda, Dürem Varoğlu, Ayla Döşemeciler ve Hüseyin Yiğit Gökdereli bir sonraki duruşmaya kadar evlerine gitti.