Şiddete af yok

Girne’de 2017 yılında kavga ettiği Reşit D.’yi darp eden Mehmet Halvacı hakkındaki dava dün karara bağlandı. Girne Kaza Mahkemesi’nde darp suçundan yargılanan Mehmet Halvacı 8 ay hapse mahkûm edildi. Sanık hakkında ceza verilirken, 2019 yılında eşine karşı işlediği darp suçu da dikkate alındı.

Kararda sanığın 2017 yılı Eylül ayında Girne’de Sokak ortasında kavga ettiği Reşit D. isimli erkek şahsı darp ettiği belirtildi.

Sanığın Reşit D.’nin yüzüne yumruk atıp, vücudunun çeşitlik yerlerine tekme vurarak bedensel incinmesine neden olduğu kaydedildi.

Kararda, sanığın söz konusu suçları alkol tesiri altındayken işlediği, umumi yerde bağırıp çağırıp rahatsızlık verdiği belirtildi.

Sanığın 27 Aralık 2019 tarihinde Çatalköy’de tartıştığı eşini yüzüne ve başına elleri ile vurup darp ettiği de kaydedildi. Sanık hakkındaki bu davanın, karar aşamasında dikkate alındığı kaydedildi.

Kararı okuyan Yargıç Meltem Dündar, sanığı 8 ay hapse mahkum ettiğini açıkladı.