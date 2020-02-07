İhale açıldı

Gönyeli-Boğaz arasına beton oto korkuluk yapılacak

İhale açıldı

 Gönyeli çemberi ile Boğaz kavşağı arasındaki yola, beton oto korkuluk yapımı için ihale açıldı.

Merkezi İhale Komisyonu’nun duyurusuna göre, söz konusu bölünmüş yolda beton oto korkuluk yapılması, yerine konulması ve köprünün yıkılıp yerine yenisinin yapılması ile muhtelif yerlere yama yapılması için açılan ihaleye, 25 Mart’a kadar 1. Sınıf teknik karnesi almış müteahhitler teklif sunulabilecek.
Tahmini değeri 10 milyon 153 bin 634 TL artı KDV olarak belirlenen ihaleyle ilgili şartname Gelir ve Vergi Dairesi’ne 10 bin TL artı KDV makbuzu karşılığı Karayolları Dairesi’nden 9 Mart’a kadar temin edilebilecek. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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