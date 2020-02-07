Ölümden döndüler

Hüseyin ÇİÇEK

Durak taşınması çalışmaları için Derince’ye giden Yenierenköy Belediyesi personeli köyün eski muhtarı Raif Kimsesizler’in traktörlü saldırısına uğradı.

Eski muhtar Kimsesizler, mahallesindeki durağı kaldırmaya giden belediye personelinin üzerine traktör sürdü.

Çalışanlar canını zor kurtarırken, Kimsesizler traktörle durağa dalıp, yıkıp geçti.

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Kimsesizler, “Mahallemdeki durağın kaldırılmasını istemedim. O yüzden yaptım” dedi.

Olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, personeline yapılan saldırının karşılıksız kalmayacağını ifade etti.

Belediye çalışanları şoka uğradı

Elde edilen bilgilere göre; olay dün saat 12.00 sıralarında meydana geldi.

Belediye çalışanları talimat üzerine Derince köyündeki durağı kaldırmak için bölgeye gitti.

İşe koyulan ekipler, üzerlerine aniden gelmekte olan traktörü görünce şoka uğradı.

Çalışanlar, kaçıp canını kurtarırken, traktör sürücüsü Raif Kimsesizler hızını alamadı.

Kimsesizler, traktörünü sürmeye devam edip, durağa daldı; nere varsa kırdı, döktü. Belediye çalışanları durumu polise bildirirken, olay yerine giden ekipler Raif Kimsesizler isimli şahsı, ‘adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan gözaltına aldı.

Raif Kimsesizler’in polisteki sorgusunda mahallesindeki durağın kaldırılmasını istemediğini, bu nedenle çalışanların üzerine traktör sürdüğünü söylediği öğrenildi.

Zanlının bugün tutuklama talebi ile İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarılması bekleniyor.

Emrah Yeşilırmak: Şiddetle kınıyorum

Olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, personeline yapılan saldırının karşılıksız kalmayacağını ifade etti.

Yeşilırmak şunları belirtti:

“Bizler hukukun üstünlüğüne inanan insanlar olarak linç kültürüne ve şiddete her zaman karşı durduk, durmaya da devam edeceğiz. Derince köyümüzde ekiplerimizin çalışması esnasında kendini bilmez, şuursuz bir vatandaş, belediye çalışanlarımızın üzerine traktör sürerek kasten adam öldürmeye teşebbüs etti. Bu girişimden dolayı 4 personelimiz çok ciddi şekilde etkilendi ve bu olaydan hafif sıyrıklarla kurtulmayı başardı. İlgili şahıs tutuklandı ve konu polise intikal etti. İşlenen vahim suçun karşılıksız kalmayacağını ve olayın takipçisi olacağımızı kamuoyu ile paylaşmak isterim.”

