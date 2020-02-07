İbrahim DİRAN

Lefkoşa’da dün araçlı eylem yapan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, hükümetle görüşme sürecinin başladığını bildirdi.

Başbakan Ersin Tatar’ın dün kendilerini kabul ettiğini ve sorunu görüştüklerini ifade eden Gürcafer, bugün de saat 14.00’te Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın da katılacağı bir toplantı yapacaklarını söyledi.

TAK muhabirine görüşmenin yanı sıra eylem hakkında da bilgi veren Gürcafer, Gazimağusa – İskele – Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yayınlanmamış olmasından dolayı yaptıkları araçlı eylem kapsamında araçların Başbakanlık önünde kalacağını ve bugün de eyleme devam edeceklerini söyledi.

Gürcafer, “Hükümet ile görüşme süreci başladı. Yapılacak toplantıda gidişat belli olacak. Biz sorunu çözmek istiyoruz, hükümet de bu bakış açısındaysa sorunu çözeriz. Aklın yolu birdir. Yapılacak toplantıda soruna çözüm üretip üretemeyeceğimiz belli olacak” diye konuştu.



Eylemde neler yaşandı?

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, “Gazimağusa- İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yayınlanmamasıyla, emirnamenin devam etmesi ve bu çerçevede imarla ilgili belirsiz ortamın sürmesinden” dolayı üyelerinin ve bölge halkının mağdur edildiği gerekçesiyle Lefkoşa’da araçlı eylem başlattı.

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda toplanan tüm ilçelerden gelen bir çok iş aracı 10.15 sıralarında Başbakanlık önüne doğru harekete geçti.

İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, taleplerinin imar planının seçim öncesi hayata geçirilmesi olduğunu söyledi.

“Eyleme 600-bin araç katılıyor”

Birlik olarak gerçekleştirdikleri eylemlerin en büyüğü olduğunu kaydeden Gürcafer, 600 ile bin arasında aracın eylemde yer aldığını söyledi.

Yıllık konut yapımının yüzde 57'sinin Gazimağusa ve İskele bölgesinde planlandığını belirten Gürcafer, sektörde faaliyetlerin durmasının 10 binlerce kişinin işsiz kalması anlamı taşıdığını vurguladı.