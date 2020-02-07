Güzel bir temenni

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Yenal Senin, Cumhurbaşkanlığı seçiminin, karalama kampanyaları üzerinden yürüyen değil, fikirlerin yarışacağı, vizyonların konuşulacağı bir seçim olmasını istediklerini söyledi.

Senin, parti olarak Cumhurbaşkanlığı seçiminde bağımsız aday Kudret Özersay’ı destekleme kararı aldıklarını hatırlatarak, seçim çalışmalarının temposunun yavaş yavaş arttığını ifade etti.

HP’den yapılan açıklamaya göre, katıldığı televizyon programında, reklâm, örgütlenme, propaganda gibi bir seçimde olması gereken ne varsa bununla ilgili çalışmalara başladıklarını anlatan Senin, insanların bu seçimi genel seçimden farklı nitelendirdiğine işaret etti. Senin, “İnsanlar, Cumhurbaşkanlığı pozisyonunda toplum liderliği vasfına sahip kişilerin olması gerektiğini biliyor. Özellikle ne talep ettiğinize, vizyonunuza bakıyor, kişi olarak duruşunuza, saygınlığınıza, temizliğinize, şeffaflığınıza, hesap verebilirliğinize önem veriyor… Karalama kampanyaları üzerinden yürüyen değil, fikirlerin yarışacağı, vizyonların konuşulacağı bir seçim olmasını istiyoruz” şekline konuştu.

Adayların yapabileceği vaatleri vermesi gerektiğini belirten Senin, Özersay’ın ortaya koyduğu vizyonun, 2015’te sunduğunun devamı ve gelişmişi olduğunu ifade etti. Özersay’ın ilk adaylığında güçlü bir destek aldığını belirten Senin, bu desteğin katlanarak artmasını temenni ettiklerini söyledi.

Halkın Partisi rüştünü ispat etmişti

Özersay’ın 2018 seçimlerinde karma oydan rekor düzeyde bir oyla seçilen biri olduğunun altını çizen HP Genel Başkanı, Özersay’ın o gün olduğu gibi bugün de duruşuyla, vizyonuyla bu toplumun bütün kesimlerini kucaklayan bir aday olduğunu ifade etti.

Halkın Partisi için de önceleri “balondur söner” denildiğini hatırlatan Senin, “Kıbrıs siyasi tarihinde hiç görülmemiş şekilde, başka bir siyasi partiden kopmadan, daha önce vekil olmayan, sıfırdan yeni yüzlerle siyaset sahnesine girip yüzde 17,5 oy almış bir partiyiz. Halkın Partisi rüştünü seçimde ispat etti” dedi.