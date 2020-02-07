Durumu kritik

Onur ULAĞ

Lefkoşa’da dün meydana gelen kazada 64 yaşındaki Mehmet Şahin isimli yaya ağır yaralandı.

Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde dün saat 13.00 sıralarında meydana gelen kaza, Şeyda Kızıltoprak’ın (48) dikkatsizliği sonucu gerçekleşti. Polisten alınan bilgiye göre; yönetimindeki HG 488 plakalı aracıyla dikkatsiz bir şekilde seyreden Şeyda Kızıltoprak, Başbakanlık ışıkları istikametine doğru seyir halindeyken Sağlık Bakanlığı önlerine geldiği sırada yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalışan Mehmet Şahin isimli yayaya çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan Mehmet Şahin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Başına darbe olan Şahin, cerrahi serviste müşahede altına alındı.