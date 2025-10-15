‘Tarihe not düşüldü’

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Lefkoşa’nın Surlariçi Bölgesi’nde düzenlenen seçim toplantısına katıldı.

Ersin Tatar toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Meclisi’nde kabul edilen “iki devletli çözüm” kararına dikkat çekerek, bunun “tarihi bir adım” olduğunu söyledi.

Tatar, Türkiye ile uyumlu şekilde yürütülen siyasetin Meclis kararıyla resmileştiğini belirterek, “Oy çokluğuyla da olsa Meclis’te iki devletli siyaset karara bağlandı. Bu, tarihe not düşülecek bir gelişmedir” dedi.

“Federasyon defteri kapanmıştır”

Konuşmasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda KKTC’nin tanınması yönünde yaptığı çağrıları hatırlatan Tatar, federasyon temelli çözüm modelinin artık geçerliliğini yitirdiğini savundu. Tatar, “Sayın Erdoğan BM kürsüsünden dört kez KKTC’nin tanınması çağrısı yaptı. Federasyon defteri kapanmıştır. Biz, egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm yolunda ilerliyoruz” diye konuştu.

Türkiye ile beraber yürütülen siyasetin dünyaya gösterildiğini dile getiren Tatar, “Halkımızla beraber 19 Ekim’de iki devletli siyasetin devamına ve Türkiye ile iyi ilişkilere onay vereceğiz” dedi.

Tatar, seçimdeki rakiplerinden CTP adayı Tufan Erhürman’ın seçim kampanyasında dile getirdiği “ciddiyet” vurgusunu eleştirdi. Tatar, “Türkiye Cumhurbaşkanı Meclis’e geldiğinde, CTP’nin parti meclisi kararıyla Erhürman ve partisi toplantıya katılmadı, koltukları boş bıraktı. Bu bir ciddiyetsizlik ve saygısızlıktır” ifadelerini kullandı.

“Sandık hesaplaşma yeridir”

Türkiye ile iyi ilişkiler ve imzalanan protokoller sayesinde yatırımların yapıldığını belirten Tatar, yatırımların sürmesi için istikrarın devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Sandığın hesaplaşma yeri olduğuna dikkat çeken Tatar konuşmasının devamında şöyle konuştu:

“Rum’la ortaklık isteyen, Türkiye’nin garantörlüğünün sona ermesini ve askerin çekilmesini isteyenler cevabını sandıkta alacak. Türkiye ile iyi ilişkiler ve ülkenin gelişmesi ve kalkınması için sandıklarda cevap verin. Başımız dik ve onurlu bir şekilde dünyaya KKTC, egemenlik, bağımsızlık ve Türkiye ile iyi ilişkiler kazandı mesajı verelim.”

Çatalköy’de halkla bir araya geldi

Bu arada Ersin Tatar, Çatalköy’de halkla bir araya geldi. Tatar, burada yaptığı konuşmada, Belediyeler Reformu yapılacağında muhalif kesimlerin tepki gösterdiğini belirterek, belediyelerin birleştirilmesinin ardından gelirlerinin arttığını söyledi.

Çatalköy’ün ülkenin önemli bir turizm bölgesi olduğunu ifade eden Tatar, ülkeye yapılan yatırımların zemininde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olduğunu dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin son dönemde ulaşım, iletişim, sağlık, eğitim, tarım ve sanayide altyapı yatırımlarını arttırdığını vurgulayan Tatar, ülkedeki istikrardan dolayı turizm, yükseköğrenim ve inşaat sektörlerinin geliştiğini kaydetti.