Tarihi önemi var

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Namık Kemal Mahallesi’nde bulunan Çamlık’ta bulunan tarihi binalar yıllardır kaderine terk edildi. Diyalog muhabirine konuşan bölge sakinleri, binaların 40 yılı aşkın süredir atıl vaziyette bıraıldığını, bahçe ve bina içlerinde otların insan boyunu aştığını ve bazı binaların fuhuş ile uyuşturucu yuvasına döndüğünü savundu. Yıllardır kullanılmayan binaların, Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde, set ekibi tarafından kısa süre kullanıldığına dikkat çeken bölge sakinleri, “dizi ekibinin kullanımının ardından binaların faaliyete geçirileceğini umuyorduk ancak dizi final yapar yapmaz binalar yine kaderine terk edildi. Yıllardır buralar fuhuş ve uyuşturucu yuvası olarak kullanılıyor, çok yazık” şeklinde konuştu. Bölge halkı, yetkililerin tarihi öneme sahip binalara ilgili göstermesini beklediklerini söyledi.