Mavi Vatan’ı örnek gösterdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “Yeni siyasetimiz bir paradigma değişimidir ve bu siyasetin yarattığı pozitif etki, Mavi Vatan’da da kendini göstermiştir” dedi. Tatar, Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu aracılığıyla yayınladığı Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajında, Mavi Vatan’da sahip olunan hak ve çıkarlara, ortaya konulan yeni siyasetle çok daha gerçekçi ve kararlı adımlarla sahip çıkıldığını kaydetti.

Tatar mesajında şunlara yer verdi:

“Yeni siyasetimiz bir paradigma değişimidir ve bu siyasetin yarattığı pozitif etki, Mavi Vatan’da da kendini göstermiştir.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, yaşanan jeopolitik gelişmelerle statüsü daha da yükselen KKTC’nin aynı zamanda bir ada ülkesi olarak denizcilik açısından kısa, orta ve uzun vadeli projelerini ve atılacak adımları değerlendirmemize de olanak sağlamaktadır.

Ülkemizde, yüksek standartlarda, büyük ölçekli marinalar, deniz limanlarının kapasitesinin arttırılması ve denizcilik alanında faaliyet veren yüksek öğretim kurumları, kuşkusuz bu alanda bizleri umut dolu kılmaktadır.

Tüm bunlara ek olarak, Kıbrıs adasının kaderinin ve geleceğinin belirlendiği bu dönemde, New York’ta Eylül 2011 yılında devletimiz ve Anavatan Türkiye arasında imzalanmış kıta sahanlığı sınırlandırma anlaşmasını, gerekmesi durumunda Mavi Vatan’daki hak ve çıkarlarımız adına daha da ileri taşıma noktasında asla imtina etmeyeceğimizi belirtmek istiyorum.

Bölgemizde refah ve istikrarın tesis edilmesine yönelik olarak, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Doğu Akdeniz Konferansı’ önerisi de masadadır. Kıbrıs Türk tarafının Rum tarafı ile eşit statüde, ilgili diğer ülkeler ve paydaşların yer almasını öngören bu tarihi çağrının iş birliğinin oluşturulması için bulunmaz bir fırsat olduğunu 1 Temmuz Denizcilik Bayramı vesilesiyle yinelemek istiyorum.”

Tatar Londra’ya gitti

Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cambridge Üniversitesi’nde konferans vermek ve Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi’nin düzenleyeceği 6. Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ne katılmak amacıyla Londra’ya gitti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra’ya gitmek üzere dün sabah Ercan Havalimanı’ndan ayrıldı.

İstanbul üzerinden Londra’ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Tatar, Londra’da Cambridge Üniversitesi’nde “Kıbrıs” konulu konferans verecek.

Cumhurbaşkanı Tatar, Londra ziyareti çerçevesinde ayrıca Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi tarafından düzenlenecek “6. Kıbrıs Türk Kültür Festivali”ni ziyaret edecek ve İngiliz basınında canlı yayına katılacak.

Türk Bankası Genel Müdürü Erhan Raif ile de görüşecek olan Cumhurbaşkanı Tatar, ayrıca, iş insanları ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın, 4 Temmuz Salı günü temaslarını tamamlayarak, Londra’dan ayrılması bekleniyor.