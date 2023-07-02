Evraklar inceleniyor

Girne’ye bağlı Alsancak’ta faaliyet gösteren bir süpermarkette kasiyer olarak çalışırken, hırsızlık yapmakla suçlanan Müslüm Korkmaz ile Nurullah Ahmet Öztaş hakkındaki soruşturma sürüyor. Zanlılar dün ek tutuklama talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Gündüz vardiyasında çalışan Korkmaz’ın sattığı telefon kontörlerinden elde ettiği 748 TL parayı çaldığı belirtildi. Akşam vardiyasında çalışan Nurullah Ahmet Öztaş’ın da kasa tahsilatı olan 105 Dolar, 60 Sterlin ve 23.959 TL parayı çaldığı açıklandı. Zanlıların yaptığı işlemlerle ilgili evrakların incelendiği açıklandı.

Girne Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada olguları aktaran polis, Alsancak’ta faaliyet gösteren bir süpermarkette kasiyer olarak çalışan Müslüm Korkmaz’ın 19 Haziran 2023 tarihinde, satmış olduğu telefon kontörleri karşılığında müşterilerden temin ettiği toplam 748 TL parayı iş yeri kasasına koymayıp zimmetine geçirmek suretiyle çaldığını söyledi. Polis, incelenen kamera görüntülerinde Müslüm Korkmaz’ın suç işlerken görüldüğünü belirtti.

Polis, Nurullah Ahmet Öztaş’ın da 24 Haziran 2023 tarihinde, saat 00.30 sıralarında kasa tahsilatı olan 105 Dolar, 60 Sterlin ve 23.959 TL parayı market sahibine teslim etmeyip zimmetine geçirerek çaldığı yönünde şikayet yapıldığını ve zanlının tespit edilerek 27 Haziran 2023 tarihinde tutuklandığını belirtti. Polis, Nurullah Ahmet Öztaş’ın ikametgahında yapılan aramada bir adet yazar, 4 adet kasa raporu, 2 adet post cihazı gün sonu raporu, bir adet kapanış rapor bilgisini gösteren belge, çaldığı paralarla satın aldığı bir çift ayakkabı, erkek küpesi, yüzük ve kolye bulunduğunu açıkladı. Polis, zanlının çaldığı paralardan sadece geriye kalan 65 TL’nin bulunduğunu söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, kayıp olduğuna inanılan emareler olduğunu ayrıca söz konusu işletmenin muhasebe kontrolünün sürdüğünü belirterek süre talep etti. Mahkeme, Müslüm Korkmaz’ın 4, Nurullah Ahmet Öztaş’ın ise 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.