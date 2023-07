‘İmkanlar kısıtlı’

Ömer KADİROĞLU

Diyalog’a konuşan vatandaşların çoğunluğu, bütçeleri yeterli olmadığı için düzenli aralıklarla sağlık kontrolü yaptıramadığını ifade etti. Özel hastane ve kliniklerde muayene ücretlerinin 700 lirayı aştığını belirten vatandaşlar, buna ilaç, tahlil ve diğer işlemler eklenince uçuk rakamlar ortaya çıktığını belirtti. Genellikle devlet hastanelerine gitmeyi tercih ettiklerini ancak sağlık hizmetlerinin yetersiz olduğunu dile getiren vatandaşlar, “Özele gidecek para yok, devlet hastanelerinde birçok eksiklik bulunuyor. Sosyal devlet anlayışıyla hareket edilmeli ve devlet hastanelerindeki eksiklikler giderilmelidir” dedi.

Ne dediler…?

Emruhan Yalçın

“Rutin olarak sağlık kontrollerimi yaptırıyorum. En son 4 ay önce yaptırdım ve 6 ayda bir yaptırıyorum. Asker emeklisi olduğum için askeri hastanede kontrollerimi yaptırıyorum. Dişlerimi en son 6 ay önce kontrol ettirdim. Protez olduğu için 6 ay önce yenisini yaptırdım. Kalbimin kontrolünü de 4 ay önce yaptırdım. Sağlık kontrollerimizi ücretsiz yaptırıyoruz ancak ilaçlarımızı ücret karşılığı alıyoruz.”

Tahir Kaygan

“Sağlık merkezlerine genelde sağlığımı iyi hissetmediğim zaman yaptırıyorum. Rutin sağlık kontrolü yaptırmıyorum. Hasta olduğum zaman genellikle devlet hastanesinden hizmet alıyorum. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle devlet hastanesine gidiyoruz. Diş tedavisi için iki ay önce doktora gittim. Bu güne kadar kalp kontrolü yaptırma ihtiyacı hissetmediğim için gidip kalbime baktırmadım. Gelirlerim sağlık hizmeti almada devlet hastanesine uygundur. Özel hastaneleri gelirlerimiz karşılamıyor.”

Fikret Sakallı

“Rutin değil ancak senede bir kez sağlık kontrollerimi yaptırıyorum. En son geçtiğimiz yıl tahlil yaptırdım ancak bu yıl henüz yaptırmadım. Sağlık hizmeti için özel hastaneye gidiyorum çünkü devlet hastanesinde sıra alamazsın, doktor bulamazsın, test sonuçların geç çıkıyor o yüzden özelden sağlık hizmeti alıyorum. Dişlerimi bir ay önce kalbimi de bir yıl önce kontrol ettirdim. Gelirim sağlık kontrollerimi yılda bir kez yapmak için uygundur. Sosyal sigorta emeklisiyim ve bir şekilde idare ediyoruz.”

Laika Avkesen

“Bir rahatsızlık hissettiğim zaman hastaneye gidiyorum. Rutin olarak sağlık kontrolü yaptırmıyorum. Sağlık hizmeti alacağım zaman önce devlet hastanesini tercih ederim. Eğer devlet hastanesinde çözüm bulamazsam özel hastaneleri de tercih ediyorum. Dişlerimi 10 yıl önce yaptırdım bir daha da diş doktoruna gitmedim. Kalp kontrolümü de geçtiğimiz yıl yaptırdım. Gelirlerimiz rutin olarak sağlık kontrollerimizi yaptırmaya elverişli değildir. O nedenle sadece hasta olduğumuzda hastaneye gidiyorum.”

Atalay Sofuoğlu

“Sağlık kontrollerimi rutin olarak yaptırıyorum. Üç ayda bir kontrollerimi yaptırıyorum.Kalp kontrolümü de bir ay önce yaptırdım. Dişlerim protezdir ve bir yıl önce yaptırdım ancak sonrasında tekrar gitmedim. Sağlık kontrollerimizi sıklıkla yaptırmaya gelirlerimiz müsait değil. Daha iyi bir gelirim olsa daha sık sağlık kontrollerimi yaptırırdım.”

Mustafa Alsancak

“Rutin sağlık kontrollerimi ben de eşim de yaptırıyoruz. Her 6 ayda bir tahlillerimizi yaptırıyoruz fakat içtiğim ilaçların ikisi hariç hiç birini devlet hastanesinden bulamıyorum. Ben de eşim de ilaçlarımızı hep dışarıdan eczaneden alıyoruz. Yıllarca her türlü yatırımlarımızı yapmamıza rağmen sosyal devlet anlayışını maalesef göremiyoruz. Sağlık kontrollerimizi devlet hastanesinde yapıyoruz ve zaman zaman da kliniklere gidiyoruz. Dişlerimi ve kalbimi her sene kontrol ettiririm. Kalbim için her yıl holter taktırır kontrollerini yaptırırım. Gelirlerimiz sağlık kontrollerimizi sıklıkla yaptırmak için veya özel hastanelerden sağlık hizmeti alabilmek için elverişli değildir. Allah göstermesin bir ameliyat falan gerekse kesinlikle ödeyemeyiz. En basit bir ameliyat 50 bin TL oldu. Bu paraları bulup nasıl verelim?.”

Adem Angı

“Her yıl Check-Up yaptırıyorum. Sağlık kontrollerimi özel hastanede yaptırıyorum çünkü özel hastanelerde işlemler ve sonuçlar daha hızlı yapılıyor. Diş ve kalp kontrollerimi de yapıyorum ve hem diş hem de kalp kontrollerimi en son 6 ay önce yaptırdım. Gelirim sağlık kontrollerimi yaptırmaya elverişlidir.”

Damla Özekinci

“Rutin sağlık kontrollerimizi yaptırmak zorunda kalıyoruz çünkü ihmal edilmiş küçük bir sorun daha büyük sorunlara dönüşüyor. Kendimi iyi hissetmediğim zaman hastaneye gidiyorum çünkü rutin olarak kontrol yaptırmak bizi aşıyor. En son çocuğumu doğurduğum zaman kontrole gittim onun dışında gitmedim. Özel hastanede faturalar kabarık geldiği için devlete gidiyorum. Gelirim sağlık kontrollerini yaptırmak için imkân sağlamıyor. Yılda bir check- up yaptırayım ya da düzenli kontrol yaptırayım gibi bir durum söz konusu değildir.”

Yaşar Demir

“Rutin sağlık kontrollerimizi yaptırıyoruz. En son devlet hastanesine gittim ve boyun emarı çektirmek istedim ancak “makinalar bozuk” dediler ve özele gitmek zorunda kaldım. En son sağlık kontrolümü 4-5 gün önce yaptırdım. Yılda 3-4 kez kontrollerimi yaptırıyorum. Devlet hastanesinden düzgün bir sağlık hizmeti alamadığım için özel hastanelere gidiyorum. Kalbimin kontrolünü 3-4 gün önce yaptırdım. Dişlerimin kontrollerini de Türkiye’de yaptırıyorum. Gelirlerimiz rutin olarak sağlık kontrolü yapmaya müsait olmadığı için devletin sağlık alanında güçlendirmeler yapması gerekiyor. Devlet sağlığa katkı yapsın ki vatandaşlar da sağlık hizmeti alsın. Özel hastanelerde bir vizite olmuş 700-800 lira. Asgari ücretle çalışan biri nasıl sağlığını kontrol ettirsin.”

Kudret Eriz

“Rutin sağlık kontrollerimi ihtiyaç duymadığım için yaptırmıyorum. Genelde rahatsızlığım olduğu zaman hastaneye gidiyorum ve o zaman da özel hastaneleri tercih ediyorum. Devlet hastanesinden doğru düzgün bir hizmet alamıyoruz. Kalp kontrolüne de ihtiyaç hissetmediğim için hiç gitmedim. Gelirlerimiz sağlık kontrollerini yaptırmaya elverişli olmasa da bir yerlerden kısarak bir kenara ihtiyaç halinde kullanabilmek adına sağlık için para ayırmaya çalışıyoruz.”