Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir dizi temasta bulunmak üzere bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geliyor. Yılmaz’ın temasları kapsamında KKTC ile TC arasında Doğalgaz Boru Hattı Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı imzalanacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’a, TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile TC Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da eşlik edecek.
Yılmaz temaslarına, Ercan Havalimanı’nda, KKTC’ye yangın söndürme helikopteri teslimi ile başlayacak. Ardından Başbakan Ünal Üstel ile TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ortak basın açıklaması yapacak.
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile de görüşecek Cevdet Yılmaz, Güzelyurt Soğuk Hava Deposu Entegre Tesisleri’nde alan incelemesinde bulunacak, ayrıca Güzelyurt Yeni Belediye Binası’nı ziyaret edecek.
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın katılımıyla TC ile KKTC arasında Doğalgaz Boru Hattı Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı da imzalanacak.
AK Parti KKTC Ülke Temsilcilik Binasını ziyaret edecek olan Yılmaz, Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi inşaat alanında incelemede de bulunacak.
Tarihi proje için ilk adım atılacak
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın katılımıyla KKTC ile TC arasında Doğalgaz Boru Hattı Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı imzalanacak
Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir dizi temasta bulunmak üzere bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geliyor. Yılmaz’ın temasları kapsamında KKTC ile TC arasında Doğalgaz Boru Hattı Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı imzalanacak.
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YORUMLAR
Konteyner evlere de dogal gaz verilecek mi?
Elektrik en yakin komsudan, Kibtek uyusun..
Su kuyudan, belediyeler uyusun..
Konteyner evlerde kimin kaldigi belli degil, calisma bakanligi uyusun..
Bu evlerde kalanlar suclu nu degil mi, kacak mi, gocwk mi, KKTC Polisi uyusun..
Ne ala memleket, konteyner memleket..
Kibtekin arabasi konteyner evin yaninda duruyor da sormuyor siz bu elektrigi nereden aldiniz diye..