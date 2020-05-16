Tartıyor, paketliyor

Suna ERDEN

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekipleri tarafından önceki gün Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda tutuklanan Onur Şah dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının tasarrufunda kokain, eroin ve hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, operasyonun önceki gün saat 14.00 sıralarında Kermiya bölgesinde gerçekleştirildiğini belirtti. Polis, operasyonda zanlı Onur Şah'ın alıkonulmak istendiğini ve makul güç kullanılarak tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının tasarrufunda paketlenmiş 20 gram kokain, bir gram eroin ve 6 gram hintkeneviri türü ele geçirildiğini kaydetti.

Polis, ayrıca uyuşturucu tartımında kullanılan bir adet hassas terazi bulduklarını söyledi. Gözaltına alınan zanlının ifadesinde suçlamaları kabul ettiğini belirten polis, soruşturmanın devam ettiğini, aranan bir kişi söyleyerek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme tasarrufunda 3 ayrı tür uyuşturucu bulunan zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süre ile polis gözetiminde kalmasına karar verdi.