Tatar, "23 Nisan Evlerden kutlanacak"

Tatar, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bizim için de çok değerlidir” dedi

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Halkı, Türk Kurtuluş Savaşı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunu desteklediğini, bu tarihi gelişmeleri örnek alarak verdiği mücadele ve Anavatan Türkiye’nin desteği ile koloni idaresindeki bir topluluk noktasından, devlet sahibi bir halk noktasına geldiğini belirtti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100’ncü yıldönümü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Başbakan Tatar, “Dolayısı ile bu bayram bizim için de çok değerlidir, önemlidir” dedi.

Tatar’ın mesajı özetle şöyle:

“ Çok değerli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkı;

Esir edilmek istenen Türk Milletinin kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesinin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100’üncü yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Covid-19 salgını ile mücadele sürecinde olsak da büyük bir coşkuyla kutluyoruz.

Bu nedenle ben de geleceğimiz anlamına gelen çocuklarımıza hitap ederek şunları ifade etmek istiyorum:

Sevgili çocuklar;

Sizler, tüm dünyanın olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı ile milletimizin aydınlık yarınlarının umut tomurcuklarısınız.

İnşallah, savaşların olmadığı, adaletin hüküm sürdüğü, haksızlıkların giderildiği, refah ve mutluluk içinde bir dünya sizin sayenizde oluşacaktır.

Sizleri en iyi, en donanımlı bir şekilde yarınlara hazırlamak bizim en temel görevimizdir.

Covid-19 salgını ile mücadelemiz nedeniyle sıkıntılı günler geçirsek de bugünleri hep birlikte aşacağımızdan emin olunuz.

Yarınlar sizlerindir, milletimizindir, Devletimizindir…”