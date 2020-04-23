Can kaybı 2 bin 376

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Coronavirüs Bilim Kurulu'yla yaptığı toplantının ardından basın açıklaması yaptı.

Bakan Koca İstanbul'da daha fazla ölüm yaşandığı iddialarına, "İstanbul'da vefat eden herkes kentte defnedildi. Salgın öncesi insanlar farklı kentlerde defnedilebiliyordu. Söz konusu haber Türkiye karşıtlığı üzerine özellikle kurgulanmış bir haber. Biz bugüne kadar şeffaf bir şekilde bütün bilgilendirmeleri DSÖ'ye, DSÖ'nün istediği şekliyle verdik, vermeye devam ediyoruz” dedi.

Bakan Koca şunları söyledi:

“Son 24 saatte 3083 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 117 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 98 bin 674, can kaybı 2376 oldu.

Son 24 saatte 1559 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 16 bin 477'ye yükseldi.

Paylaştığımız bilgiler sağlam. Salgınla mücadelede bilgiyi örtmek, salgının kendisi gibi tehlikeli bir eylemdir. Güven yoksa böylesine büyük bir salgının üstesinden gelinemez.

Mücadelemizde her yeni gün daha iyiyiz, daha ilerideyiz. Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor.

Tedbirleri uygularsak ölüm oranları düşüyor, tedbirleri uygularsak yeni hasta sayımız azalıyor. Kesin olan budur.

Halen yüzde 30 dolulukla bu hizmeti sürdürüyoruz. Bu, tedavide ne kadar başarılı bir sonuç elde ettiğimizi göstermesi için son derece önemli.

Pandemiye rağmen şu anda bile gerek servis, gerek yoğun bakım odalarımız pandemiden önceki kadar bile dolu değil.

Hayatını kaybedenlerin yüzde 8'i 60 yaşından küçük ve sağlık sorunu olmayan kişilerdir.

Türkiye, yüzde 2,3 ile en düşük ölüm oranına sahip ülkelerden. Bu, hastalığa etkili bir tedavi uyguladığımızı kanıtlamaktadır.”