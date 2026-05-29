Tatlı telaş

Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü’nde, balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu 15 yıllık dostluk hikayesiyle tanınan Yaren Leylek ve eşi Nazlı, bu yıl dünyaya gelen 5 yavrularını büyütmek için yoğun bir besleme süreci yürütüyor.

Doğal yaşamın en dikkat çekici örneklerinden biri olarak gösterilen yuvada, gün geçtikçe büyüyen yavruların hareketliliği de artarken, anne ve baba leylek gün boyu neredeyse aralıksız şekilde besin taşıyor. Yaren ve Nazlı leylek, yavrularının gelişimini sürdürebilmesi için sık sık göle uçarak yiyecek temin ediyor.

Henüz gelişimlerinin başında olan 5 yavrunun sağlıklı şekilde büyüyebilmesi için ebeveyn leyleklerin özellikle küçük yavru balıklar, kurbağalar ve sulak alanlarda bulunan çeşitli böcekleri avladığı gözlemleniyor. Yuvada sürekli devam eden bu beslenme trafiği, hem doğaseverlerin hem de kuş gözlemcilerinin ilgisini çekiyor.

Avrupa Tabiat Mirası Vakfı tarafından “Leylek Köyü” ilan edilen Eskikaraağaç’ta, Yaren Leylek’in balıkçı Adem Yılmaz ile olan dostluğu yıllardır sembol haline gelirken, bu yıl 5 yavrunun büyütülmesiyle birlikte köydeki doğal yaşam hareketliliği daha da arttı.

Bölgeyi ziyaret eden doğaseverler, yuvadaki yoğun besleme telaşını ilgiyle takip ederken, ortaya çıkan görüntüler doğa ve insan ilişkisini bir kez daha gözler önüne seriyor. Yaren ve Nazlı’nın yavrularını büyütme sürecindeki özverisi, köyde en çok konuşulan doğal yaşam hikâyelerinden biri olmaya devam ediyor.