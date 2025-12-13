Tek başına karar alamaz

Ömer KADİROĞLU

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs'ın, NATO'nun Barış İçin Ortaklık programına katılmasını değerlendirdi. Diyalog’a konuşan vatandaşlar, böylesine kritik bir konuda Kıbrıslı Türklerin görüşünün alınmamasını doğru bulmadıklarını belirtti. NATO üyeliğinin ancak iki tarafın ortak iradesi ve Türkiye ile istişare çerçevesinde değerlendirilebileceğini ifade eden vatandaşlar, kararın adanın geleceğini doğrudan etkileyecek nitelikte olduğunu vurguladı. Kimileri NATO üyeliğini desteklerken, kimileri bunun mevcut koşullarda mümkün olmadığını dile getirdi.

Ne dediler…?

Niyazi Kaptanoğlu

“Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis NATO üyesi olmak istiyor ancak Kıbrıslı Türklere sormuyor. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın söylediği gibi artık bazı şeylerin bize de sormaları lazım. NATO üyesi olunmasına karşı değilim. NATO üyesi olarak bizi destekleyebilirler. Bir ömür boyu Türkiye kahrımızı mı çekecek.”

Niyazi İşlek

“Hristodulidis NATO üyeliği istiyor ancak Kıbrıslı Türklere sormuyor. Rum Yönetimi’nin yalnız başına NATO’ya üye olmasına karşıyım ancak Rumlar bizim egemenliğimizi tanıdıktan sonra iki ayrı egemen devlet olarak NATO’ya girmek bizim de tercihimizdir. Anavatan Türkiye de NATO’ya üye ve bizim de olmamız iyi olacaktır.”

Erol Ordalı

“Kıbrıs’ın NATO’ya girmesini isterdim. Türkiye’nin olduğu bir platformda bizim de olmamızı isterdim. Ortak bir adada yaşıyorsak bize de sormaları gerekiyor. Türkiye ile istişare ederek bence bir şeyler olabilir.”

Sami Kaptan Aka

“Hristodulidis NATO üyeliği istiyor ancak Türk tarafına sormuyor. Anlaşma olmadan NATO’ya giremez. Bu ülkede garantörlük devam ediyor. Anlaşma olduktan sonra NATO’ya biz de evet deriz. 15-20 yıl önceden Avrupa Birliği’ne girme hakkımız vardı, Annan Planı’na evet dediğimiz halde kaybeden biz olduk. Şimdi karşı çıkarsak kaybeden yine biz olacağız.”

Hasan Ahiskal

“Kıbrıs’ın NATO üyesi olmasına hayır demem çünkü Türkiye de NATO üyesidir ve Kıbrıs bir bütün şekilde NATO’ya üye olsun. Türkiye NATO üyesidir. İyi bir şey olmasa kimse üyesi olmazdı.”

Fehmi Alak

“Rum Başkanı, NATO üyesi olmak istiyor ancak o iş olmaz diye düşünüyorum. NATO üyesi olmayı isterdim ancak bizi kabul etmezler. Bir anlaşma olsa belki ancak anlaşmanın olacağına da umudumuz yoktur. İnşallah olur ve bu halk da biraz rahatlar.”

Ahmet Seyfi Kasapoğlu

“Hristodulidis NATO üyeliği istiyor ancak bize sormuyor. Sorsalar bize Avrupa Birliği’ne gireceksek evet derdim ama girmeyeceksek de çocuk çoluğumuz eziyet çekecek. Çocuklarımın ve torunlarımın geleceğine göre karar verirdim.”

Ziya Öncü

“Türkiye’nin olduğu bir platformda NATO üyesi olmaya evet derim. Tabi buna biz tek başımıza karar veremezdik. Türkiye ile istişare ederek bir karar vermemiz gerekir. Böyle bir öneri bize gelmez ama diyelim ki geldi o zaman da Türkiye ile istişare içerisinde hareket etmeliyiz.”