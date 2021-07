Tekrar uyarıyoruz: Böyle olmaz

Kapalı mekanlara girecek olanlara ve çalışanlara PCR zorunluluğu getirilmesi nedeniyle, test yapmak isteyen vatandaşlar dün de aşırı sıcak altında saatlerce beklemek zorunda kaldı. Uzun kuyrukların oluşması nedeniyle gerilen bazı vatandaşlarla sağlık çalışanları arasında gerilim yaşandı.

Lefkoşa PCR/Antijen merkezleri Sorumlusu Uzman Hemşire Filiz Uzun, dün saldırıya uğradıklarını ve polis çağırmak zorunda kaldıklarını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşananları aktaran Uzun, “Ben ve ekibim hem üzgün hem de kırgınız. Son günlerde yaşanan yoğunlukla beraber defalarca saldırıya uğradık. Camlarımız kırılmaya çalışıldı. Hakarete maruz kaldık. Polis çağırmak zorunda kaldım. Polisler yanımızda iken bile defalarca saldırıya uğradık" dedi.

Polisin yanında bile saldırdılar

Uzman Hemşire Filiz Uzun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda özetle şunları aktardı:

Son günlerde yaşanan yoğunlukla beraber defalarca saldırıya uğradık. Camlarımız kırılmaya çalışıldı. Hakarete maruz kaldık. Polis çağırmak zorunda kaldım. Her merkezime 2’şer polis geldi. Polisler yanımızda iken bile defalarca saldırıya uğradık.

Çalışanlarım şu an 14 hemşire, 6 kayıtçı ve 4 güvenlik elemanı. Yaz tatilinin başlaması ile 1 yıldır çalışanlara birer hafta dönüşümlü izin yaptırıyorum. Şu an her merkezimde 3 hemşire 2 kayıtçı ile bu kadar yoğunluğa hizmet vermeye çalışıyoruz.

Yoğunluğun sebebi biz değiliz

Siz sevgili dostlara bildirmek isterim ki yoğunluğun sebebi ne ben ne de PCR/Antijen merkezlerinde çalışan sağlık çalışanlarıdır. Vakaların artmasının sorumlusu da bizler değiliz. Sıcak havanın da. Gelişebilecek her sorunu ben çözebiliyorsam çözüyorum çözemediklerimi ise Bakanlığa bildiriyorum.

Son değişen kararlarda PCR zorunluluğu ve Antijen test zorunluluğu olanlar meslek grupları/kurumlara göre belirlenmiştir. Defalarca yazdım Fuarlar PCR alanlarıdır. Antijen zorunluluğu olanlar ya Mücahitler Sitesindeki merkezimize ya da özel laboratuvarlara başvurması gerekmektedir.

Sağlıkçılar yoruldu

Lütfen her birey zorunluluk olmadığı sürece PCR merkezlerine gelip güneşin altında beklemesin. Bizlerle tartışmaya girmesin. Pandemide çalışan sağlıkçılar yoruldu, tükendi. Binlerce kişiye test yaparken bir yandan da her bireye bu kararları açıklamak oldukça yorucu ve zaman kaybedicidir.

Sizler için de saatlerce bu sıcak havalarda sırada beklemek oldukça zor biliyorum. Ama bizler de bu kadar az sayı ile giyinik ve 2 maske ile saatlerce nefes almadan çalışmak hiç kolay değil.



Ben ve ekibim hiç hak etmediğimiz halde hiç hoş olmayan sözler işittik.

Sisteme kızıp bizi dövmeyin lütfen. Ben ve tüm ekibim de sizler dışarıda kuyruklarda beklerken üzülüyor ve endişeleniyoruz. Zaman zaman bir personelim dışarıya çıkıp yaşlı ve hastaları alıp öne çekiyor. Bazen bize bildirilen hastalar için arabada da testlerini yapıyoruz. Bizler elimizden geleni yapıyoruz. Lütfen sizler de bizlere biraz daha anlayışlı olunuz.

Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2021, 03:33