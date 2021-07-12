"Herkes ‘Corona’ olacak"

Ömer KADİROĞLU



Sağlık Üst Kurulu tarafından bugünden itibaren kapalı alanlara girişler için test zorunluluğu getirilmesi ülkede kaosa neden oldu. Test merkezleri önünde uzun kuyruklar oluşurken, sıcağın altında saatlerce bekleyen vatandaşlar isyan etti. Lefkoşa Fuar Alanı’nda dün yine uzun kuyruklar oluştu. Yetkililer vatandaşların sıcaktan korunması için şemsiyeler koydu ancak bazısı yararlandı bazısı yararlanamadı.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, “Madem kapalı alanlara giriş için test zorunluluğu getirilecekti, neden planlama yapılmadı. Neden test merkezleri çoğaltılmadı” diye sordu.

Merkezlerde yoğunluk yaşandığını ifade eden vatandaşlar “Bu ortamda kesin hasta oluruz” diyerek tepki gösterdi.

Ne dediler…?

Bayram Mehmet

“Sabah 10.05’te sıraya girdik ve bir buçuk saattir bekliyoruz. Özellikle en çok yoğunluğun yaşandığı Pazar günü burada daha fazla personel ve daha fazla test merkezi hizmeti sağlanmalıydı. Kapalı alanlara PCR testi olmadan girilememesi kesinlikle doğru bir karar ancak ön hazırlık yapılmadan böyle adım atılması yanlış oldu. Kesinlikle yaşanan bu duruma bir çözüm üretilmelidir.”

Vedat Alagöz

“Sabah erkenden buraya geldik ve bir saati aşkın bir süredir bekliyor daha da bekleyeceğiz gibi görünüyor. Böyle bir karar alınırken test merkezlerinin de çoğaltılması gerekiyordu. Özellikle Pazar günü herkes izinli olduğu için merkezlerde daha fazla yoğunluk yaşanıyor. Halkı düşünen yok ve kötü yönetimin meyvelerini görüyoruz. 1975 yılından beri gördüğümüz en kötü yönetim.”

Cengiz Topel Ak

“Bir buçuk saattir sıcağın altında test yaptırmak için bekliyoruz. Alel acele kararlarla insanları perişan eden hükümet geçen hafta 10 bin kişilik düğün yaptı. Bu insanların tek suçu kurallara uymak istemesi mi? Burada kalabalık bir ortamda bekliyoruz ve hasta değilsek bile kesin burada oluruz. Kapalı alanlara PCR testi olmadan girilmeyecek kararı doğru ancak damdan düşer gibi alınmış bir karardır. Önce bir düzen yaratıp merkezleri çoğaltıp ona göre böyle bir karar alsalardı kesinlikle daha doğru olacaktı.”

Emine Dibi

“PCR için geldik ve iki saattir burada bekliyoruz. Burada beklerken fark ettik ki güvende kal uygulaması ile bileklik uygulaması yapılan kişiler test yaptırmaya geldi. Bu uygulama neden yapılıyor? Gerekli tedbirleri alıp hasta sayısını ve bulaşı azaltmak için mi?. O zaman bu insanları bu kalabalıkta burada tutmamanız gerekiyor. Bu hususta hem PCR merkezlerini hem de görevli sayısını çoğaltmaları gerekiyor. Ansızın alınan kararlar nedeniyle bir ilerleme sarf edemiyoruz. Umarım yaşanan bu sıkıntılara bir an önce çözüm üretilir.”

Selim Sarper Cangül

“Son açıklanan kararla herkes perişan oldu. Burada saatlerce test yaptırmak için bekliyoruz ve birçok vatandaş da beklemekten sıkılıp gitti. Kalabalık ortamlarda bulaş daha da artıyor. Küçücük bir adada bir türlü kontrolü sağlayamadılar. Ne gelende ne gidende hayır yok. Bize bunu reva görenlere bu halka bunu yaşatanlara yazıklar olsun.”

Eşref Asoğlu

“Sabah erkenden gelip sıraya girdik ve saatlerdir burada bekliyoruz. Burada yaşanan izdiham çok kötü ve Corona değilsek bile burada kesinlikle oluruz. Bu yaşanan yoğunluk bir yılı aşkın süredir basında sürekli yer buluyor ancak çözmek için kimse bir çalışma yapmıyor. Daha fazla merkez ve daha fazla çalışanla yaşanan yoğunluk azaltılabileceğinden bu yönde bir çalışma yapılmasını bekliyoruz. Kapalı alanlara PCR olmadan girilememesi doğru ancak hazırlık yapılmadan alınan yanlış bir karar oldu.”

Sevgi Özcenay

“Burada saatlerdir test yaptırmak için güneşin altında bekliyoruz. Gölge olması için 10 tane şemsiye koydular ancak sırada bekleyen insanlar yola kadar uzanıyor. Yeni alınan karar güzel ancak hazırlık yapılmadan PCR merkezlerini çoğaltmadan alınması büyük bir işkenceye neden oldu.”