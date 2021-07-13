Diplomalar dağıtıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü mezuniyet töreni, geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleştirildi.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, geçten yıl olduğu gibi bu yıl da yüksek lisans ve doktora mezunlarının diplomalarını ayrı bir törenle aldığı mezuniyet töreni, saat 18.00’da DAÜ Rektörlüğü havuz başında yapıldı.

Törende, 200’e yakın DAÜ yüksek lisans ve doktora mezunu diplomalarına kavuştu.

Törene; DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Kıbrıs Batı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Camcı, Rauf Denktaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak, Gazimağusa Polis Müdürü Ahmet Beşerler, DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyeleri, rektör yardımcıları, öğretim üyeleri, mezunlar ve aileleri katıldı.

2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü mezunlarının müzik ve alkışlar eşliğinde alana girişi ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, müzik dinletisi ve mezunlar adına DAÜ Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi Doktora Mezunu Buse Sakallı’nın konuşması ile devam etti.

Bir DAÜ mezunu olarak fark yaratınız

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, mezunlara seslenerek, “bugün sizleri DAÜ’den birer bilim insanı olarak mezun etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hepinizi kutlarım” dedi.

Kariyerlerine kamu veya özel sektörde devam edecek olan mezunlara, daima alanlarındaki yenilikleri takip etmeleri, kendilerini geliştirmeye devam etmeleri tavsiyesinde bulunan Hocanın, “Ve her şeyden önemlisi, bir DAÜ mezunu olarak fark yaratınız” dedi.

Bilim yolunu aydınlatacaksınız

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk ise törende yaptığı konuşmada, DAÜ’nün adada yükseköğrenim alanına öncülük eden bir devlet üniversitesi olarak, uluslararası standartlarda eğitim ve araştırma imkanları sunduğunu söyledi.

Tören ardından doktora program mezunlarının diplomalarını almasıyla devam etti.

Törende, doktora mezunlarının tez danışmanlarına ve eş tez danışmanlarına teşekkür plaketleri takdim edildi. Yüksek lisans mezunlarına diplomalarının takdiminin ardından tören, öğrencilerin keplerini havaya atması ile sona erdi.