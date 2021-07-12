Ekipler seferber oldu

Ömer KADİROĞLU

Salgınla mücadele kapsamında yeni kararların açıklanmasıyla denetimler sıklaştı. Ülkenin dört bir yanında Sağlık Bakanlığı, Kaymakamlık, Çevre Dairesi, polis ve belediye ekipleri, gece sokağa çıkma yasağını ve iş yerlerini denetledi. Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimlerde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 41 kişi tespit edildi. İki iş yerinin ise kapama saatlerine riayet etmediği belirlendi. Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Covid-19 salgını çerçevesinde Bakanlar Kurulu tarafından alınan tedbirler kapsamında, Lefkoşa İlçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren kafe, bar, restoran/meyhane gibi işyerlerinde de denetimler gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığı, Kaymakamlık, Çevre Dairesi, Lefkoşa Belediyesine ait zabıta ekipleri ile polis ekiplerinin görev aldığı denetimlerde, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken işyerleri, bugünden itibaren yürürlüğe girecek olan yeni kararlar ve alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirildi.

24 araç trafikten men edildi

Açıklamaya göre, trafik ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde ise, toplam 971 araç kontrol edildi. Suç işlediği tespit edilen 182 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, çeşitli suçlarından dolayı 24 araç trafikten men edildi ve alkollü araç kullanıp trafik kazası yapan bir araç sürücüsü ise tutuklandı.

Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2021, 03:41