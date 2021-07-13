‘Sesimiz oldunuz’

Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü Başkanı Ayşe Büyükoğlu, yönetim kurulu üyeleri Aygül Hergüner, Servet Akacan, Halide Ertürk ve Özge Beyatlı ile birlikte Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni ziyaret ederek, basın gününü kutladı.

Akar’a çiçek takdim eden kulüp yöneticileri, özellikle sağlık ve eğitime yönelik etkinliklerin devam edeceğini, bu konuda Diyalog Medya’nın desteğinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Reşat Akar da, pandemi koşulları nedeniyle sağlık sorunlarının daha da öne çıktığını belirterek, başarılı çalışmaların devamını diledi.

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2021, 03:21