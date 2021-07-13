Mevzuat değişmeli

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) sosyal devlet ilkesini hayata geçirme adına asgari ücretlilerin de hayat pahalılığı ödeneğinden yararlanması için ilgili mevzuatta değişiklik yapılmasını istedi.

Yazılı açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 4 bin 121 TL iken, aynı tarihte yürürlükte olan net asgari ücretin 3 bin 828 TL olduğunu belirtti.

Bengihan, sosyal devlet ilkesini hayata geçirme adına asgari ücretlilerin de hayat pahalılığı ödeneğinden yararlanması için ilgili mevzuatta değişiklik yapılmasını ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı makamının doldurarak yeni asgari ücretin bir an önce belirlenmesini talep etti.

Bengihan, Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden aldıkları 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu tarafından açıklanan fiyatlarının ortalamalarını alarak rapor hazırladıklarını belirtti.

Sendikanın yaptığı çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 35,19 TL, aylık 1055,70 TL, yetişkin bir erkek için günlük 36,78 TL, aylık 1.103,40 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 39,27 TL, aylık 1.178,10 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 26,14 TL, aylık 784,20 TL olarak belirlendi.

Bengihan, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 4 bin 121 TL iken, aynı tarih itibari ile yürürlükte olan net asgari ücretin 3 bin 828 TL olduğunu kaydetti.

