Teşkilata taze kan

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 175 polis ve 25 itfaiye memuru için yemin ve mezuniyet töreni gerçekleştirildi. 175 polis ve 25 itfaiye memuru düzenlenen törende yemin ederek Polis Genel Müdürlüğü kadrosuna katıldı. Törende mezunlar adına dönem birincileri yaş kütüğüne plaket çaktı. Polis Temel Eğitimi’nde Polis Memuru Barış Tekin dönem birincisi olurken, Polis Memuru Zeynep Yıldırımlar ikinci, Polis Memuru İsrafil Mustafa Emre üçüncü sırada yer aldı. İtfaiye Temel Eğitimi’nde ise İtfaiye Memuru Okan Demirci dönem birincisi olurken, İtfaiye Memuru Berke Dericioğlu ikinci, İtfaiye Memuru Numan Ceylanlı üçüncü oldu. Törende yetkililer, yeni personelin ülke güvenliği ve kamu düzeninin sağlanmasında önemli bir görev üstleneceğini belirtti. Mezunlar, yeminlerinin ardından görev yerlerine atanmaya hazır hale geldi.

