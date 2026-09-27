Tetikçi olabilir

Ömer KADİROĞLU

Girne’de polisin şüpheli hareketleri nedeniyle durdurduğu Filistin uyruklu 22 yaşındaki K.J.A.N.’nin üzerinde tabanca ve 5 canlı mermi ele geçirildi. Zanlının, tabancayı Güney Kıbrıs’tan getirdiğini itiraf ettiği belirtildi. Zanlı, soruşturma kapsamında 2 gün daha poliste tutuklu kalacak.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Levent Ekren, mahkemede olayın olgularını aktardı.

Ekren, Beşparmak Caddesi üzerinde polisin dikkati sonucu K.J.A.N.’nin tespit edilerek yakalandığını söyledi.

Zanlının üzerinde yapılan aramada, Vzor marka, 70 kalibre, 7.65 çapında tabanca ile tabancanın şarjöründe toplam 5 adet canlı mermi bulunduğunu belirten polis, K.J.A.N.’nin yapılan ilk sorgulamada konuşmadığını aktardı.

Polis, zanlının daha sonra söz konusu tabancayı Güney Kıbrıs’tan getirdiğini itiraf ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru Ekren, meseleyle bağlantılı olduğu değerlendirilen ve kimliği tespit edilen bir kişinin daha arandığını söyledi.

Zanlı K.J.A.N.’nin KKTC’ye nasıl giriş yaptığının da henüz netlik kazanmadığını belirten Ekren, bu yöndeki araştırmanın sürdüğünü kaydetti.

Ele geçirilen emarelerin önce Polis Genel Müdürlüğü Parmak İzi İnceleme Şubesi’ne, ardından Balistik Şubesi’ne gönderileceğini ifade eden Ekren, olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini söyledi.

Zanlının cep telefonunun incelenebilmesi amacıyla bilişim emri temin edileceğini belirten polis, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi, zanlının yargılamadan kaçma ihtimali ve aranan kişi veya kişilere etki etme ihtimali bulunduğu gerekçesiyle K.J.A.N.’nin 2 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, soruşturmanın ciddiyetine vurgu yaparak K.J.A.N.’nin 2 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2026, 04:32