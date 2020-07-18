Bu yaklaşım kabul edilemez

Eski görüşmeciler M. Ergün Olgun ve Osman Ertuğ, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklamalarını eleştirdi.

Eski görüşmeciler, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın “ben” odaklı bir yaklaşımla yetkilerin sadece kendisine ait olduğunu iddia ederek, KKTC Hükümet yetkililerinin Rum tarafınca da muhatap alınmasını sağlamaya yönelik bir açıklamaya tepki göstermesinin kabul edilemez bir yaklaşım olduğunu savunarak, seçim mülahazalarıyla da yapıldığını düşündükleri bu açıklamayı “esefle” kınadı.

Açıklamada, “Cumhurbaşkanı Akıncı kabul edilemez ve sürdürülemez statükonun devamını mı istiyor?” diye soruldu.

Olgun ve Ertuğ açıklamalarının devamında şunları kaydetti, “Rum yetkililer statü eşitliğini reddettiği için KKTC’deki karşıtlarını muhatap kabul etmiyorsa, bu ancak onların gerçek eşitliğe dayalı bir uzlaşıyı ve bu doğrultuda pratikte atılabilecek tüm adımları reddetmesi ve statükoyu sürdürmek istemesi sonucudur. Halbuki BMGS bile son raporlarında bu tür adımların atılmasında Kıbrıs Rum tarafının siyasi tanınma takıntısından kurtulması gerektiği şeklinde açıklamalarda bulunmuştur. Hatta 7 Ocak 2020 tarihli raporunda Genel Sekreter iki tarafın askeri yetkilileri arasında doğrudan temas mekanizması kurulmasını önermiştir…”