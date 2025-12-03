Topluma değer kattı

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) Türkiye’de halkla ilişkiler sektörünün ilk ve en prestijli ödül programı olan ‘Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri’ kapsamında topluma değer kattığı için SEDEFED Sivil Toplum Ödülü’nün sahibi oldu.

İletişim sektörünün en başarılı proje ve markaları, 1 Aralık 2025 Pazartesi akşamı, İstanbul’da Zorlu Zorlu Performans Sanatları Merkezinde gerçekleştirilen törende açıklandı.

GİKAD’tan yapılan açıklamada, ödülün derneğin sadece kadın girişimciliğine değil; toplumsal gelişim, sivil toplum bilinci ve sürdürülebilir gelecek için yürüttüğü çalışmaların uluslararası ölçekteki tescili olduğu belirtildi.

GİKAD Yönetim Kurulu Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, ödülün yalnızca derneğin değil, üreten, yaratan ve dönüşüm için cesaretle adım atan tüm kadınların ödülü olduğunu kaydetti.

“Kadın girişimciliği mücadelemizde kararlıyız ve bu başarı bizi daha da ileriye taşımak için büyük bir motivasyon kaynağıdır.” ifadesini kullanan Kavuklu, toplum, ekonomi ve geleceğin gelişimi için çalış-maya devam edeceklerini belirtti.





Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2025, 09:57