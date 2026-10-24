Topuzlu saldırı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli oldukları galeriye giden iki zanlının, tahta topuzla 5 aracın camlarını kırıp kaportalarını ezdikleri iddia edildi. Kamera görüntülerinden tespit edilerek yakalanan İ.Ö. ve H.O. isimli iki zanlı tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın olgularını aktaran polis memuru Muhammet Göztaş, zanlıların 21 Ekim’de saat 21.15 sıralarında bir araçla, alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli oldukları N.Ö.’ye ait galeriye gittiklerini belirtti.

Polis, zanlılardan İ.Ö.’nün tahta topuz kullanarak galeride satışa sunulan 5 aracın camlarını kırdığını ve kaportalarına zarar verdiğini ileri sürdü.

Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucunda zanlıların kimliklerinin belirlendiğini kaydeden polis, iki zanlının önceki gün yakalandığını mahkemeye aktardı.

Polis, zanlılardan birinin olayla ilgisi olmadığını iddia ettiğini belirterek soruşturmanın henüz yeni başladığını ve alınması gereken ifadeler bulunduğunu söyledi. Polis, soruşturmanın sürdürülebilmesi için mahkemeden ek süre talep etti.

Mahkeme, iki zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.