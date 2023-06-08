Tövbe tövbe

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da ‘bu kadarına da pes’ dedirten bir olay yaşandı. Harika Camisi’nin imamı Hakan Akkoç’un, eski görev yeri olan Lala Mustafa Paşa Camii’ne, anahtarını kullanarak girdikten sonra, güvenlik kamerasını devre dışı bıraktığı, elektrik şalterini indirdiği ve ayakkabı çekeceğiyle yardım kutusunu açarak içerisindeki paraları çaldığı iddia edildi. Olayın, Din İşleri Müdürlüğü’nün 3 Haziran’da polise gelerek şikayetçi olması ve yapılan kamera kaydı incelemeleri sonucu ortaya çıktığı açıklandı. Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, iddiaları aktaran polis, zanlının 6 veya 7 kez camiye girerek, 6 ya da 7 bin TL civarında para çaldığını itiraf ettiğini belirtti.

Şalteri indirdi paraları aldı

Polis memuru Löğmen Yücetürk, zanlının, 5 Mayıs ile 3 Haziran 2023 tarihleri arasında toplamda 16 kez eski görev yeri olan Lala Mustafa Paşa Camii’ne, anahtarla kapıyı açarak girdikten sonra güvenlik kamerasını devre dışı bıraktığını, elektrik şalterini indirdiğini ve ayakkabı çekeceğiyle bağış kutusunu açtığını söyledi. Polis, zanlının kutu içerisinden, henüz miktarı tespit edilemeyen parayı sirkat ettiğini açıkladı. Polis, zanlının 5 yıl boyunca Harika Camisi’nde imam olarak görev yaptığını, 5 Mayıs tarihinde tayininin çıkmasının ardından söz konusu suçları işlediğinin fark edildiğini ve Din İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan şikayet üzerine gözaltına alındığını anlattı. Polis, zanlının, camiye 5 veya 6 kez girdiğini ve 5 veya 6 bin TL civarı para çaldığını itiraf ettiğini açıkladı.

“Derneğin parası” dedi

Zanlının 16 kez binaya girişinin tespit edildiğini, çalınan miktarın zanlının itiraf ettiği miktarın çok üzerinde olduğunun kuvvetme muhtemel olduğunu belirten Yücetürk, soruşturmanın sürdüğünü, alınacak olan ifadelerin olduğunu belirterek, mahkemeden süre talep etti. Zanlı avukatı Süleyman Özergin, müvekkilinin bir derneğin yönetiminde olduğunu, paranın Din İşleri Müdürlüğü’nün değil derneğin olduğunu savundu. Mahkeme soruşturma maksatlı zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.