‘İnsanlar yoksullaştı’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türk Lirası’nın bir gün içindeki değer kaybının yüzde 7,5 olduğuna işaret ederek, hükümeti eleştirdi, "İnsanlarımızın her gün daha da yoksullaşması, alım gücümüzün düşmesi hiçbir zaman gündeminiz olmadı" ifadelerini kullandı.

Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapıtı.

CTP Genel Başkanı Erhürman, “Uzun vadeli ekonomik, sosyal, kültürel kalkınma planını tüm kesimlerle birlikte hazırlayalım, Meclis'ten geçirelim, hepimizi bağlasın, öngörülebilirliği sağlayalım dedik. "Hükumet programı"nıza aldınız. Kılınızı kıpırdatmadınız” ifadelerini kullandı.

Erhürman, “Türkiye ile imzalanacak protokole TL'deki değer kayıplarını telafi edecek unsurlar koymanız gerekir dedik. Duymazdan geldiniz. Protokol'de yazan ve her zamanki gibi gerçekleşip gerçekleşmeyeceği dahi belli olmayan rakamlar bile bir günde yüzde 7,5 eridi” dedi.