Kaynak bir milyon Euro

Avrupa Komisyonu’nun “Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı’nın”, KKTC’de süt üreten çiftlik hayvanlarını etkileyen hayvan hastalıklarının tamamen ortadan kaldırılmasına yardımcı olmak için AB tarafından finanse edilen bir projeyi dün başlattığı açıklandı.

Kıbrıslı Türklerin AB standartlarını karşılamasına yardımcı olmak amacı ile hayvan sağlığı ve gıda güvenliğini artırmak üzere bir milyon Euro ayrıldığı belirtilen açıklamada, “Gerekli kriterlerin sağlanması halinde, Kıbrıs Türk toplumu Halloumi/Hellim’i Menşe İsmi Korumalı Ürün (PDO) olarak Yeşil Hat ticareti kanalıyla AB pazarına sokabilecektir” denildi.

Proje kapsamında 50 bin sığır ve 325 bin koyun ve keçinin, kalan son ilgili hayvan hastalığı olan bruselloza karşı test edilecekleri kaydedilen açıklamada, “Halihazırda ortadan kaldırılmış hastalıkların tekrar ortaya çıkmadığından emin olmak için nokta kontrolleri yapılacak ve Kıbrıslı Türk veteriner hekimler, hayvan sağlığını test etme ve izleme kapasitelerini geliştirmeleri için eğitilecektir. Son olarak, çiftçiler enfekte hayvanların itlafı için tazmin edilecektir” ifadeleri kullanıldı.

Hem Kıbrıslı Rum hem de Kıbrıslı Türk üreticilere fayda sağlayan ada genelindeki Halloumi/Hellim PDO planı temelinde, Kıbrıslı Türk üreticilere, Halloumi/Hellim için ilk PDO sertifikasının Mart ayında verildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“Komisyon, ilgili tüm aktörlerin AB kalite programından tam olarak yararlanabilmeleri için gerekli ön koşulları karşılamalarını desteklemektedir. Bu çabalar sayesinde, AB pazarına arz edilmek üzere Yeşil Hat kanalıyla Kıbrıs Türk toplumundan ilk PDO uyumlu Halloumi/Hellim ticareti 2024 yılı sonundan önce gerçekleşebilecektir. 2021-2024 dönemi için, Kıbrıs Türk toplumunda Halloumi/Hellim PDO planının uygulanması için Yardım Programı kapsamında 40 milyon Euro tahsis edilmiştir.”

