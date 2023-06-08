İki ay içinde yargılanacak

Lefkoşa'da, 30 yaşındaki bir kadına şiddet uyguladığı ve tecavüz ettiği iddia edilen Abdullah Can Yaşar, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddialar aktarılarak, zanlının tutuklu yargılanması talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, olayın 26 Mayıs 2023 tarihinde saat 05.00 sıralarında zanlının Lefkoşa’daki evinde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının tartıştığı eski kız arkadaşı A.A.’ya (30) tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklandığını belirtti.

Polis, 30 yaşındaki genç kadının Lefkoşa Adli Şube’ye gelerek, ifade verdiğini ve şikâyetçi olduğunu söyledi.

Polis, aynı gün Abdullah Can Yaşar’ın tespit edilerek, mahkeme emri gereği tutuklandığını aktardı.

Polis memuru, ikisi şikayetçiye, ikisi de zanlıya ait olan 4 doktor raporu temin edildiğini anlattı.

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, Yaşar’ın yargılanmak üzere 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde kalmasını talep etti. Zanlının avukatı itiraz etmedi.

Talebi değerlendiren mahkeme, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.