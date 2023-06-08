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Ortalığı dağıttı

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Alkollü sürücü hızını alamayıp yoldan çıktı; trafik levhası ile aydınlatma direğine çarparak zarar verdi

Ortalığı dağıttı
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Alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen 52 yaşındaki sürücü kaza yaptı. Yoldan çıkarak, trafik levhası ile aydınlatma direğine çarpan sürücü yaralanmazken, 15 bin TL’lik zarara yol açtı.
Polisten verilen bilgiye göre; kaza dün sabah saat 02.30 sıralarında Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzerinde meydana geldi. Yönetimindeki KR 505 plakalı jeep araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyreden Yusuf Can, Ağıllar Çemberine geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüj üzerine çıktı ve kontrolünü kaybettiği araç ile trafik levhası ile aydınlatma direğine çarptı.
Kaza sonucu yaralanan olmazken, trafik levhasında 3 bin TL, aydınlatma direğinde ise 12 bin TL tutarında hasar oluştu.
Kaza esnasında 135 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücünün gözaltına alındığını, hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.
Polisin kazayla ilgili soruşturmasının devam ettiği kaydedildi. 

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at kosturtan yer - 4 saniye Önce

ADAM YA İŞMİŞTİR YADA OT CEKTI İDİ.BUNLARA AGIR CEZA GELMESİ GEREKİR

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