‘Anadolu Aslanları’ KKTC’de

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ASKON Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, kendisine yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Mücadelenin devam ettiğini dile getiren Tatar, son yıllarda yaşanan pandemi, ekonomik kriz ve deprem felaketinin yansımalarına rağmen KKTC’nin gelişmeye devam ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, ülkeye yapılan yatırımların gurur verici olduğunu kaydederek, KKTC’nin iklimi ve doğasıyla tercih edilen bir turizm adası olduğunu söyledi.

Maraş’a ziyaretçi akışının her geçen gün arttığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, yurt dışından ülkeye gelen öğrencilerle de, KKTC’nin bir eğitim adası konumunda bulunduğunu ifade etti. Tatar, üniversitelerde eğitim gören öğrencilerin büyük başarılar gösterdiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölgedeki en güçlü ülke olma potansiyelini artırarak, KKTC’nin hak ve hukukunu her zaman savunduğunu belirtti.

Amcaoğlu: İlgi beni duygulandırdı

Öte yandan Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Konya Şubesine mensup iş insanları, bugün Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nu bakanlık binasında ziyaret etti.

Verilen bilgiye göre, ASKON Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı başkanlığındaki heyete, Bakan Amcaoğlu’nu ziyaretlerinde, Genç İşadamları Derneği (GİAD) Başkanı Orhan Gavani ve yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

Ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu belirten Bakan Amcaoğlu, Anavatan’dan gelen konukların KKTC’ye ilgisinin kendisini duygulandırdığını ifade etti.

Bakan Amcaoğlu, konuk iş insanları ile KKTC’deki yatırım ve işbirliği olanaklarını konuştuklarını aktardı.

ASKON heyeti, ziyaretleri sırasında Bakan Amcaoğlu’na anı plaketi sundu.

