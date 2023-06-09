Bu düzen değişmeli

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, Dikmen’de Ocak Örgütü kurdu, ilk kongresini önceki akşam gerçekleştirdi.

Verilen bilgiye göre, Dikmen Belediye Salonu’nda gerçekleştirilen kongreye Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy da katıldı.

CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, Kadın Örgütü Dikmen Ocak Kongresi’nde yaptığı konuşmada, parti olarak ana hedeflerinin dünyayla buluşmak olduğunu söyledi, barış politikaları uygulayacaklarının altını çizdi. Kıbrıs’ın kuzeyinde yüksek lisans veya doktora yapmış gençlerin ya Kıbrıs’ın güneyine, ya da yurt dışına giderek düz işçi olarak çalışmayı tercih ettiklerini ifade eden Derya, Haziran’da yapılacak olan ara seçimin bir milletvekili seçiminden öte olduğunu, bunu yeni bir dönemin başlangıcı olarak gördüklerini, yeni dönemde stabil para birimine geçilmesi gerektiğini söyledi.

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy da örgütlü bir toplumun gücüne inandığını, ara seçimlerde CTP adayı Sami Özuslu’yu Meclise taşıyacaklarını, ardından da CTP’nin tek başına iktidara gelebilmesi için ülke geneline mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.

CTP Kadın Örgütü Girne İlçe Başkanı Özay Kalyoncu da, Dikmenli kadınların her seçim döneminde yığınsal kitle toplantıları düzenlediğini, seçim dönemleri haricinde de kadınların daha görünür olmasını arzu ettiklerini kaydetti.

CTP Dikmen Ocak Örgütü Başkanı Yaşar Karaca da önlerinde çok önemli bir ara seçim olduğuna dikkat çekti ve Özuslu’nun adaylığının kendileri için çok büyük bir şans olduğunu belirtti.

İsimler belirlendi

CTP Kadın Örgütü Dikmen Ocağı şu isimlerden oluştu:

"Şendil Beşiktaş, Meryem Günalp, Emine Yamantürk, Pınar Adakul, Ayşe Kırcıoğlu, Rabiya Eyyubi ve Sezin Göktay."

