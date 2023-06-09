“Bu beraberlik bozulmayacak”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Okan Erdemsiz başkanlığındaki KKTC Malatyalılar Kültür Derneği'ni kabul etti.

Açıklamaya göre Meclis Şeref Salonu'ndaki kabulde konuşan Töre, derneğin yeni yönetimini kutlayarak başarılar diledi.

Töre, adaya geçmiş süreçlerden bugüne farklı farklı zamanlarda gelenlerin birlikte Türk milletini oluşturduğunu söyleyerek, bu birlik ve beraberliğin asla bozulamayacağını söyledi.

Dünya Gençlik Konseyi heyetiyle görüştü

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Dünya Gençlik Konseyi heyetini kabul etti.

Açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonunda yapılan kabulde konuşan Töre ,Türk yüzyılı hedefi ile yürünen yolda gençliğe büyük görevler düştüğünü kaydetti.

Dünya Gençlik Konseyi Başkanı Hüseyin Celep de, son dönemde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Çağdaş Müzik Derneği’nden konser daveti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Çağdaş Müzik Derneği’ni kabul etti.

Açıklamaya göre Meclis Şeref Salonunda yer alan kabulde Dernek Başkanı Ersin Tünay, Çağdaş Müzik Derneği’nin 10’uncu sanat yılını geride bıraktığını anımsatarak, Türkiye’den gelen sanatçıların da katılımıyla 13 Haziran’da verecekleri konsere Başkan Töre’yi davet etti.

