Meteoroloji Dairesi, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bu sabah saatlerinden itibaren, yarın gece yarısına kadar Kıbrıs üzerinde hava kirliliği yaratacağını açıkladı.
Daireden yapılan açıklamada, toza karşı hassasiyeti olanların tedbirli olması uyarısında bulunuldu.
‘Toz’a dikkat
Pazartesi gece yarısına kadar havada toz olacak
Meteoroloji Dairesi, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bu sabah saatlerinden itibaren, yarın gece yarısına kadar Kıbrıs üzerinde hava kirliliği yaratacağını açıkladı.
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