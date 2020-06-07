Bir günde 12 köy gezdi

Başbakan Ersin Tatar köylerdeki konuşmalarında koronavirüsle mücadele çalışmalarını da anlattı ve asla tedbiri elden bırakmadan, bilim insanlarına kulak vererek, her şeyin başının sağlık olduğu bilinci ile açılım sürecini devam ettireceklerini söyledi.

Koronavirüsle mücadele nedeniyle zorunlu bir şekilde büyük ölçüde duran ekonomik çarkların dönmesi için ellerinden gelen tüm çabayı göstermekte olduklarını ifade eden Başbakan Tatar şunları kaydetti:

“ Sıkıntıları biliyor, görüyoruz. Tüm kesimlerle, ilgili kurum kuruluşlarla bilim insanları ile devamlı görüşüyor, onların öneri ve görüşlerini diliyorum. Takdir edileceği üzere hala sağlık konusunda dikkatli olmamız gereken bir süreç yaşarken yüksek öğrenim, turizm, konut satış sektöründeki sıkıntıları hemen aşmak kolay değildir. Çarşıdaki esnaf, zanaatkar, tüccar da , memur , emekli, emekçi de yaşanan ekonomik daralmadan olumsuz etkilenmiştir. İnşallah açılım süreci aksamadan devam edecek ve turizmde canlanma olacak, öğrenciler geri gelecek, konut satışları eskisinden de daha çok olacaktır. Biz yakında açıklanacak ikinci ekonomik paketle sorunların aşılması yolunda önemli bir adım daha atmış olacağız. Memur ve emeklilerden yapılan kesintilerin geri ödenmesi de gerçekleştiği anda piyasaya girecek para ile ekonomik canlanmanın gerçekleşeceği inancındayız. Kısacası, kimse endişelenmesin; nasıl ki koronavirüsle mücadelemizde dünyanın takdirini kazandığımız başarılı bir noktaya geldik, ekonomik sıkıntıları aşma mücadelemizde de başarılı olacağız. Kışkırtmalara, kara tablo ortaya koymaya, çarpıtmalara kimse kulak asmasın, biz konulara hakimiz ve çözüm için canla başla, gece, gündür çalışıyoruz”