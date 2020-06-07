Güney’de 4, Kuzey’de sıfır vaka

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 2 bin 364 test sonucunda 4 yeni Covid 19 vakası belirlendi.

Yeni vakaların üçü yurtdışından geldi, biri de pozitif vakalarla temas ederek hasta oldu.

Güney Kıbrıs'ta toplam vaka sayısı 964.

Öte yandan KKTC’de ises bugün sadece 24 test yapıldı. Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 24 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.