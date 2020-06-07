“Rum Lider hayal görüyor”

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Tatar, köy ve bölge ziyaretleri çerçevesinde dün gittiği Ilgaz, Yeşiltepe, Malatya, İncesu, Alsancak, Lapta, Karşıyaka, Kayalar, Sadrazamköy, Geçitköy, Çamlıbel ile Tepebaşı’nda, koronavirüsle mücadele, ekonomik sıkıntıların aşılması çalışmaları ve Kıbrıs konularına değindi.

Başbakan Ersin Tatar Rum lider Nikos Anastasiadis’in, Türkiye’ye tehditler savurarak Doğu Akdeniz’deki sismik araştırma ve sondaj çalışmalarına son verme çağrısında bulunmasını, aksi takdirde Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinde bulunan üye statüsüne son verilmesi gerektiğini söylemesini gerçekçilikten uzak bir yaklaşım olarak değerlendirdi.

Tatar, şöyle konuştu:

“ Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz’deki haklarımızı koruma kararlılığı nettir ve bundan geri dönüş yoktur. Türkiye bir taraftan kendi Münhasır Ekonomik Bölgesinde aramalarını yapacak diğer taraftan bizimle yaptığı anlaşma çerçevesinde imkanları değerlendirecektir. Madem ki bizimle ortak bir komite kurarak arama ve işbirliği yapmaya gitmiyorlar, onlar ne yaparsa biz de onu yapacağız.

Türkiye her defasında Rum tarafının Doğu Akdeniz’deki muhatabının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olduğunu, Rumların bizimle konuyu halletmesi gerektiğini söylemiştir ama Rum liderliği tüm adanın hükümeti kendileriymiş ve denizleri de karayı da istedikleri gibi kullanabilirlermiş gibi konuşmaya, yani hayal görmeye devam ediyor.

Bu yaklaşımla bir yere varılamaz. Kıbrıs’ta bir anlaşma istiyorlarsa egemen eşitliğimizi, haklarımızı, kurucu ortaklıktan gelen hukukumuzu tanıyacaklardır. Aksi taktirde proaktif politikamızı sürdürecek Kıbrıs konusunda yeni adımlar atma yoluna gideceğiz”