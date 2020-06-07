Camiye Bizans bayrağı astılar

Başbakan Ersin Tatar , Güney Kıbrıs’taki Tuzla köyünde bulunan camiye Bizans bayrağı asılmasını kınadı, Rum Yönetimini derhal artan islam karşıtlığını durduracak tavrı ortaya koymaya çağırdı. Tatar açıklamasında şunları kaydetti:

“Güney Kıbrıs'ta son bir haftada ikinci kez camilere yönelik tahrikler yapılması olağan karşılanamaz, geçiştirilemez. Limasol'da bulunan Köprülü Camisi'nin avlusuna molotofkokteyli atılıp duvarlarına İslam ve göçmen karşıtı yazıların yazılmasının ardından bu kez de Larnaka'da bulunan Tuzla Camisi'nin duvarına Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınıyor, Rum Yönetimini derhal İslam karşıtlığını durduracak tavrı ortaya koymaya çağırıyorum.Bunun için yapılması gereken ise derhal suçluları yakalamak gereken önlemleri almaktır. Bu çağda, hala ırkçı, faşizan eylemlere başvurulması , başvuranlara göz yumulması asla kabul edemeyeceğimiz bir durumdur. Dolayısı ile Rum Yönetimini aklı selim ve uyarılarımızı dikkate almaya davet ediyoruz.