Zafer burnu yoluna vatandaş çözümü

Dipkarpaz’daki zafr burnu yolundaki çukurları vatandaşlar kendi imkanlarıyla kapattı

Zafer burnu yoluna vatandaş çözümü
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Dipkarpaz Zafer burnu yolunun yıllardır çukurlardan geçilmemesine vatandaş öfkelendi.. Emrah coşkun isimli bölge sakini zafer burnu yolundaki çukurları traktörle taşıdığı toprak ile doldurdu.

Sosyal medya hesabından bu fotoğrafların yayınlaması sonrasında bir çok Dipkarpaz bölgesi sakini bu fotoğrafları paylaştı.

Bakan Atakan bilgilendirdi

Paylaşımların altına bayındırlık ve Ulaştırma bakanı tolga Atakan da yorum yaptı. Atakan şu bilgileri paylaştı:

‘Projesi hazır, keşfi bitti. Bloke talebimizi yaptık bekliyoruz. Umuyorum bu ay bitmeden yapılacak iç borçlanma ile bu proje dahil ada geneli projelendirdiğimiz 18 projemiz için kaynak verilir süratle ihale ve yapıma başlayabiliriz.’

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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