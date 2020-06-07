Testler özel laboratuvarlarda da yapılmalı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bünyesindeki laboratuvarlarda, koronavirüs salgını sürecindeki testlerin yapılmasında görev alan sağlık personeli arasında “70 gün boyunca çocuğumu görmedim… İlk iki hafta laboratuvarda kaldık... 36 saat aralıksız çalıştığımız oldu… Çok yorucu ve stresliydik ama insan sağlığı için çalıştık…” diyenler var.

Yorucu ve stresli sürecin yerini deneyim ve huzura bıraktığını belirten uzmanlar, olası bir ikinci dalgaya karşı hazırlanmayı da ihmal etmiyor.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Başyardımcısı Dr. Sonuç Büyük ve koronavirüs testlerinin yapıldığı poliklinik laboratuvarı, DNA laboratuvarı sorumluları ve personeli, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirinin sorularını yanıtladı, testler hakkında merak edilenleri anlattı ve virüs salgını sürecinde yaşadıklarını paylaştı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Başyardımcısı Dr. Sonuç Büyük, bu aşamadan sonra koronavirüs testlerinin özel laboratuvarlarda da kontrollu bir şekilde yapılabilmesi gerektiğini, bunun kamudaki yükü azaltacağını, ancak bu konudaki kararı Sağlık Bakanlığı'nın vereceğini söyledi.