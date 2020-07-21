Trafikte ders almıyoruz

Polis Basın Bülteni’ne yansıyan rakamlar trafikte bir türlü ders almadığımızı gözler önüne seriyor. Polisin haftalık trafik raporuna göre, 13-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen kontroller sonucunda toplam 6 bin 467 araç sürücüsü kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 878 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Sürücülerin en çok işlediği suç ise sürat…

Rapor edilen trafik suçlarının dağılımı şöyle:

“Sürat (264), tehlikeli sürüş (9) dikkatsiz sürüş (15), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (48), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (20), alkollü araç kullanmak (27), seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak (171), trafik levha ve işaretlerine uymamak (84), trafik ışıklarına uymamak (8), muayenesiz araç kullanmak (16), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (29), “A” yol kullanma izinsiz araç kullanma (3) “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak (2), tonajından fazla ve tehlikeli yük taşımak (2), koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak (4) ve 176 diğer trafik suçları.”