‘Öncelikli sorun’

Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nı devraldığı resmi törende konuşan AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen “Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi önceliğimizdir” dedi.

Fileleftheros gazetesi; Von der Leyen “adanın uzun süredir devam eden bölünmüşlüğünü Grönland için de geçerli olan AB ilkeleriyle ilişkilendirdiğini” belirterek “BM çatısı altındaki sürecin başarılı olması için AB’nin elinden geleni yapacağını” kaydetti.

AB’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak eski komiser Johannes Hahn atanmasının Brüksel’in bu konuya verdiği önemi gösterdiğini öne süren Von der Leyen, “Yeniden birleşme sözünün gerçeğe dönmesini beklediğimiz bir ülkede buluştuk. Bölünmüşlüğün sonuçlarıyla yaşarken bölünmüşlüğün geleceği belirlemesini reddetmenin ne demek olduğunu Avrupa Birliği’nin çok az yerinde anlayabilirler” şeklinde konuştu.

“İşte bu yüzden Kıbrıs’ın dönem başkanlığını şimdi devralmasının çok önemli olduğunu, AB’nin anlaşmazlıklardan doğduğunu” söyleyen Von der Leyen, AB ilkelerinin sadece AB için değil Grönland için de geçerli olduğu iddiasında bulundu.

Costa: Uluslararası hukuk Kıbrıs ve Ukrayna’da da uygulanmalı

Gazete, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa’nın ise konuşmasında uluslararası hukukun önemine dikkat çektiğini yazdı.

Habere göre Costa; uluslararası hukukun Kıbrıs, Ukrayna, Gazze ve Grönland’da da uygulanması gerektiğini belirterek Güney Kıbrıs’ın bölge ülkelerine yönelik girişimlerinden ve AB ilerleri ile bölge ülkeleri liderlerinin Nisan ayında Güney Kıbrıs’ta biraraya gelecek olmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Zelenskiy, Kıbrıs’ın üyeliğini övdü

Gazete haberinin devamında, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in konuşmasına yer verdi.

“Kıbrıs’ın egemenliğine saygı duyduğunu” ifade eden Zelenskiy “Kıbrıs’ın küçük bir ülke olmasına karşın AB organlarında diğer devletlerle eşit söz hakkına sahip olmasının Avrupa’nın gerçekte ne olduğunu ortaya koyduğunu” söyledi.

Zelenskiy “Ukrayna’nın da AB’nin eşit ortağı olmayı hak ettiğini” belirterek, “Kıbrıs’ın dönem başkanlığının bu süreçte üretken olmamıza katkı koyacağını umut ediyorum” şeklinde konuştu.

Ukrayna’nın “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” öncelikleri arasında yer almasının önemine de dikkat çeken Zelenskiy, hem Ukrayna hem de dost ülke olarak nitelendirdiği Moldovya’nın müzakere başlıklarının açılması konusunda Hristodulidis’in söylemlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.