Limanlara termal kamera geliyor

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Girne Limanı’na X-ray cihazı kurulacağını ve bu sayede araç ve TIR kontrollerinin daha etkin yapılacağını ifade etti. Oğuz, ayrıca limanlara termal kameraların da yerleştirileceğini belirtti. Bakanlıktan verilen bilgiye göre Oğuz, iki kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Son dönemde özellikle yurt dışı bağlantılı organize suç örgütlerinin iş insanlarını, iş çevrelerini ve oto galerilerini hedef alan tehdit ve şantaj girişimlerinde bulunduğuna dikkat çeken Oğuz, bu girişimlere karşı polis teşkilatının yoğun ve titiz bir çalışma yürüttüğünü söyledi. İş insanlarını hedef alan 8 ayrı organize olayın çözüldüğünü, bu olaylar kapsamında 14 zanlının tutuklandığını belirten Oğuz, oto galerileri hedef alan saldırılarla ilgili ise dört olayda 15 zanlının yakalandığını ve hukuki süreçlerin sürdüğünü kaydetti.

Girne Limanı’na X-Ray cihazı geliyor

Silah girişlerinin önemli bir kısmının TIRl’ar aracılığıyla yapıldığının tespit edildiğini belirten Oğuz, özellikle Girne Limanı’nda ciddi bir boşluğun giderildiğini söyledi. Maliye Bakanlığı ve Gümrük Dairesi tarafından yürütülen çalışmalarla Girne Limanı’na X-ray cihazı kurulacağını belirten Oğuz, cihazın önümüzdeki bir iki hafta içinde devreye alınacağını kaydetti. Bakan Oğuz, Gazimağusa Limanı’nda halihazırda kullanılan X-ray sisteminin benzerinin Girne Limanı’nda da uygulanmasıyla, araç ve TIR kontrollerinin çok daha etkin yapılacağını ayrıca bunun yanında limanlara termal kameralarında en kısa sürede yerleştirileceğini belirtti.

Burada bir devlet vardır

Son olayda 17 yaşındaki bir gencin kullanılmış olmasının toplumda derin bir üzüntü yarattığını dile getiren Oğuz, bunun sadece güvenlik değil aynı zamanda ciddi bir sosyal ve toplumsal sorun olduğunu söyledi. İçişleri Bakanı Oğuz, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, ‘gelirim, suç işlerim ve cezasız kalırım’ denilecek bir ülke değildir. Güvenli bir KKTC, herkes için gereklidir.” ifadelerini kullandı.

Sınır kapıları ve muhacerette sıkı denetim

Oğuz, 18–30 yaş risk değerlendirmesi çerçevesinde 676 kişiden 78 kişinin ülkeye alınmadığını açıkladı. Oğuz, bunun yanı sıra 2025 yılı genelinde ise, transit vizesi bulunsa dahi toplam 5 bin 230 kişinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne girişine izin verilmediğini hatırlattı.