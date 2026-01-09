Maddi zarar oluştu

Lefkoşa’nın Köşklüçiftlik ve Küçük Kaymaklı bölgelerinde iki ayrı evde yangın çıktı. Her iki yangında ev eşyaları zarar gördü.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre; Köşklüçiftlik Kemal Zeytinoğlu Sokak’ta dün saat 16.55 sıralarında bir şahsa ait ikametgahın yatak odasında yangın meydana geldi. Yangının, yatak üzerinde bırakılan çoklu uzatma kablosuna takılı bulunan elektrik fişlerinin muhtemelen aşırı yüklen-mesi sonucu çıktığı belirtildi.

Yangın esnasında yatak odasında bulunan yatak, dolap, kıyafetler ve çeşitli ev eşyaları tamamen yana-rak kullanılmaz hale geldi. Alevlerin yoğun duman oluşturması nedeniyle ikametgahın diğer odalarının ise islenerek zarar gördüğü bildirildi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kıvılcımlar koltuğu tutuşturdu

Küçük Kaymaklı'da bir apartman dairesinde de yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre; dün saat 18.00 sıralarında, Küçük Kaymaklı'da Turgay Çakli Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinin salon bölümünde yangın çıktı.

Odun sobasından atılan kıvılcımların koltuğu tutuşturması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafın-dan söndürüldü. Yangında, odadaki eşyalar yandı, diğer odalar ise islendi.